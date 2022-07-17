Драчёв: выбор профессии пилота Малиновским оказался роковым

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о смерти многократного чемпиона мира среди юниоров Игоря Малиновского.
Драчёв: выбор профессии пилота Малиновским оказался роковым
  • РИА Новости

«Он сделал выбор в пользу профессии пилота, но так получилось, что выбор для него оказался роковым — к сожалению, пилотирование сопряжено с риском. Мы все сожалеем, что жизнь такого прекрасного молодого человека оборвалась. Он был одним из людей, которые являлись светом российского биатлона», — цитирует Драчёва ТАСС.

По его словам, Малиновский был хорошим, позитивным и добрым человеком с большими планами на будущее. Драчёв считает, что спортсмен ушёл из биатлона, поскольку у него была другая мечта.

Напомним, что 16 июля вертолёт под управлением биатлониста, вылетевший из долины Узон, не вышел на связь. 17 июля транспортное средство было обнаружено камчатскими спасателями сгоревшим. В МЧС подтвердили, что никто из пассажиров не выжил. 

25-летний Малиновский был квалифицированным пилотом и успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Отец Игоря — пилот вертолёта.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на гибель Малиновского.

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