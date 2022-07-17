Дату первого слушания по иску Федотова назовут к середине следующей недели

Алексей Пономарёв, адвокат голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, рассказал, когда станет известна дата первого судебного заседания по иску защиты.

«Думаю, что к середине недели будет известна дата», — цитирует Пономарёва ТАСС.

По словам адвоката, Федотов во время прохождения срочной службы старается поддерживать физическую форму.

«Он очень благодарит всех за поддержку. Его присяга будет ориентировочно в августе», — добавил Пономарёв.

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что стали известны новые подробности о военной службе Федотова в Северодвинске.