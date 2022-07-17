Агент Махачева не считает, что Оливейра когда-то был чемпионом

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Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз отреагировал на назначение титульного боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между своим подопечным и бразильцем Чарльзом Оливейрой — обладателем пояса UFC в лёгком весе.
Агент Махачева не считает, что Оливейра когда-то был чемпионом
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«Все говорили, что Чарльз был чемпионом. Думаю, Хабиб просто одолжил ему пояс, чтобы он придержал его для Ислама. На самом деле я не думаю, что Чарльз был чемпионом. С кем он дрался? Чендлер? У Чендлера 2-2 по боям в UFC. Порье? Я уважаю его, но он проигрывал Хабибу. Ислам будет играть с ним и покажет, что в этой игре есть уровни», — сказал Абдель-Азиз на YouTube-канале The Schmo.

Бой Махачев — Оливейра станет главным событием вечера UFC 280 в Абу-Даби. Поединок пройдёт 22 октября.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между Махачевым и Оливейрой на турнире UFC в ОАЭ.

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