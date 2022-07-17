Гаджиев: тандем Нурмагомедова и Махачева вернёт пояс UFC в Россию
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«Его тренерский штаб включает в себя Хабиба Нурмагомедова, а это его весовая категория. В этом дивизионе его колоссальный опыт будет лучшим подспорьем для победы Ислама. Думаю, что таким тандемом они вернут пояс в Россию», — цитирует Гаджиева Metaratings.
Он подчеркнул, что «Махачев «созрел для чемпионского боя и для больших побед».
Бой Махачев — Оливейра станет главным событием вечера UFC 280 в Абу-Даби. Поединок пройдёт 22 октября.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.
Ранее сообщалось, что Оливейра и Махачев проведут поединок на турнире UFC 280.