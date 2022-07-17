В «Ахмате» призвали не обсуждать судейство после первого тура РПЛ

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе после матча со «Спартаком» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (1:1).
В «Ахмате» призвали не обсуждать судейство после первого тура РПЛ
  • РИА Новости

«Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур. Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они вправе задать их в ЭСК», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».

Он также предложил оценивать игру команд, а не судей. По его словам, у «Ахмата» тоже футболисты не забили там, где должны были.

На 41-й минуте матча защитник «Спартака» Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень судейства в России.

 

 

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