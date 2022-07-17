Опубликован ролик к юбилейному сезону «Динамо» с участием Овечкина и Чеботиной
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В ролике снялись футболисты, сотрудники и болельщики столичной команды, в том числе капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и певица Люся Чеботина.
Видео называется «Динамо» — на все сто!».
«Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 17 июля примет дома «Ростов». Бело-голубые в прошлом розыгрыше завоевали бронзовые медали.
Овечкин является воспитанником ХК «Динамо».
Ранее Александр Мостовой прокомментировал поступок Наиля Умярова в Кубке России с «Динамо».