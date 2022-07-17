Медина заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак»

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина исключил переход в «Спартак», а также рассказал, в какой лиге хотел бы поиграть в будущем.
Медина заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак»
  • AP

«Это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА! Меня тут всё устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Медина перешёл в ЦСКА из американского «Нью-Йорк Сити» в январе текущего года. Контракт с ним рассчитан до 2025 года. В минувшем сезоне легионер провёл в составе армейцев 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее Медина высказался о подготовке ЦСКА к новому сезону.

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