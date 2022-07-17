Каррера не считает, что в российском футболе слабый уровень судейства

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень судейства в России.
Каррера не считает, что в российском футболе слабый уровень судейства
  • РИА Новости

«Не считаю, что в России слабый уровень судейства. Ошибаются везде. В Италии часто трактуют правила игры рукой в штрафной по-разному. Не нужно слишком много говорить о судействе, потому что игроки могут этим оправдывать свои неудачи на поле. Но к «Спартаку» всегда повышенное внимание — такова их судьба», — приводит слова Карреры Sport24.

На 41-й минуте матча «Спартак» — «Ахмат» (1:1) защитник красно-белых Мацей Рыбус был удалён с поля. Он получил две жёлтые карточки за минуту. Также вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ударил по ноге нападающего красно-белых Александра Соболева шипами бутс, после чего арбитр не удалил голкипера с поля.

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».

Ранее бывший арбитр ФИФА оценил действия судьи Владислава Безбородова в эпизоде с удалением Рыбуса в матче первого тура РПЛ.

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