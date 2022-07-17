Отпевание Ярцева пройдёт 19 июля в Храме Воскресения Христова в Сокольниках

В пресс-службе «Спартака» сообщили, когда состоится прощание с бывшим тренером «Спартака» Георгием Ярцевым.

«Прощание с Ярцевым пройдёт во вторник, в 10:00, в манеже академии «Спартак». Затем в 12:00 будет отпевание в Храме Воскресения Христова в Сокольниках», — заявили в пресс-службе «Спартака».

Ярцев скончался 15 июля. По ходу игровой карьеры он играл за «Спартак» из Костромы, ЦСКА, «Гомсельмаш», московские «Спартак» и «Локомотив», а также «Москвич».

Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году. Специалист возглавлял сборную России, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы в 2004 году.

Также Ярцев был одним из первых тренеров бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова, который скончался 15 июля из-за оторвавшегося тромба.

15 июля болельщики «Зенита» на матче первого тура РПЛ сезона-2022/23 с «Химками» разместили баннер в память о Ярцеве и Козлове.

Ранее сообщалось, что прощание с Козловым пройдёт 18 июля в манеже академии «Спартака».