Тарханов считает, что «Спартак» может выкупить Глушенкова у «Крыльев Советов»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов предположил, что московский клуб может выкупить нападающего «Крыльев Советов» Максима Глушенкова.

«Не рано ли отпустили Глушенкова из «Спартака»? Не могу сказать. Может, выкупят потом его обратно. «Крылья» — хорошая команда, здорово играют», — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22-летний футболист провёл сезон-2021/22 в аренде в «Крыльях Советов». Он сыграл за клуб 28 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

25 июня «Спартак» объявил об уходе Глушенкова в самарский клуб.

Ранее «Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» в матче первого тура РПЛ.