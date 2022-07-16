Тарханов считает, что «Спартак» может выкупить Глушенкова у «Крыльев Советов»
- РИА Новости
«Не рано ли отпустили Глушенкова из «Спартака»? Не могу сказать. Может, выкупят потом его обратно. «Крылья» — хорошая команда, здорово играют», — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 22-летний футболист провёл сезон-2021/22 в аренде в «Крыльях Советов». Он сыграл за клуб 28 матчей, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.
25 июня «Спартак» объявил об уходе Глушенкова в самарский клуб.
Ранее «Крылья Советов» на выезде победили «Оренбург» в матче первого тура РПЛ.