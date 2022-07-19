Мостовой: заходим в раздевалку, а там вся стена изрисована — установка на игру

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что в футболе уже давно всё придумано и не надо искать в нём свою философию.
Мостовой: заходим в раздевалку, а там вся стена изрисована — установка на игру
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«Часто тренер с философией, со схемами, системами — чего у него только нет! — приходит в команду, а его убирают через два месяца. Приходит в другую команду — убирают через три. В футболе уже давно всё придумано, не надо искать чего-то нового. Кого я только в футболе не повидал, были и настоящие стратеги. Некоторые любят заумные выражения: продольная передача, диагональная, гениальная, такая-сякая.

Приходим однажды в раздевалку, а там стена вся изрисована — стрелка влево, вправо. Да ёлки-палки, это что такое? Установка на игру! Минут 40 всё это нам наставник криком, шёпотом объяснял. Выходим мы на поле, и на первой же минуте нам человек забивает в девятку. Вся команда поворачивается к тренеру: и что нам теперь делать? Это, конечно, смешно. Но чем проще футбол, тем лучше», — заявил Мостовой в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

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