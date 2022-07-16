Кварацхелия заявил, что покинул Россию, чтобы двигаться вперёд

Бывший полузащитник «Рубина» и игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос, почему покинул Россию.

«По какой причине покинул Россию? Я уехал в свою страну, чтобы двигаться вперёд. Ушёл потому, что у меня были свои причины. Я очень мотивирован играть за «Наполи», рад быть в этом великом клубе», — приводит слова Кварацхелии Il Napolista.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Хавбек сборной Грузии стал игроком «Наполи» летом 2022-го.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия отметился в первом же матче за «Наполи».