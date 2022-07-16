Дзагоев рассказал о переговорах с клубами из Турции и ОАЭ

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Полузащитник Алан Дзагоев сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

«Чувствую себя отлично, тренируюсь ежедневно и поддерживаю форму. Сейчас есть интерес от нескольких клубов из Турции и ОАЭ. Мне эти варианты тоже интересны, мы ведем переговоры», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее Дзагоев отреагировал на информацию о своём переходе в «Аланию».

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