ESPN: Роналду откажется от предложения из Саудовской Аравии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду откажется от предложения из Саудовской Аравии.

Роналду откажется от предложения выступать за клуб из Саудовской Аравии, несмотря на предложенные ему €275 млн за два года, об этом сообщает ESPN.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ отказались от идеи приобретения Роналду.