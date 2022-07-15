ESPN: Роналду откажется от предложения из Саудовской Аравии

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду откажется от предложения из Саудовской Аравии.

Роналду откажется от предложения выступать за клуб из Саудовской Аравии, несмотря на предложенные ему €275 млн за два года, об этом сообщает ESPN.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ отказались от идеи приобретения Роналду.

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