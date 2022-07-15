Анчелотти рассказал, что новых трансферов у «Реала» не будет

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах клуба в летнее трансферное окно.

«С приходом Тчуамени и Рюдигера уровень команды вырастет. Рюдигер — отличный центральный защитник, способный сыграть на разных позициях. Тчуамени тоже может выступать в полузащите. Орельен молод и уже играет за сборную Франции», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

2 июня мадридский клуб объявил о подписании контракта с Рюдигером.

11 июня из «Монако» в «Реал» перешёл полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени.

Рюдигер играл в «Челси» с 2017 года. Вместе с лондонской командой он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Англии. Всего на его счету 203 матча, 12 мячей и семь результативных передач в составе английской команды.

Тчуамени выступал за «Монако» с 2020 года. В этом сезоне он провёл в составе монегасков 50 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Анчелотти против возможного ухода Йовича в «Фиорентину».

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