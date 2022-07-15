«Чемпионат»: стала известна сумма, которую «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова

Стала известна сумма трансфера 21-летнего нападающего Гамида Агаларова в грозненский «Ахмат».

«Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова €1,5 млн + 50% с последующей продажи нападающего, об этом сообщает «Чемпионат».

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

13 июля стало известно, что португальский «Маритиму» заинтересован в услугах россиянина.

Ранее сообщалось, что Агаларов перейдёт из «Уфы» в «Ахмат».