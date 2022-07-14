Юран: тема приглашения в «Химки» Кокорина не обсуждалась

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о возможном трансфере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Трансфер Александра в «Химки» невозможен по ряду причин. Главная заключается в том, что клуб делает ставку на футболистов, которые хотят заявить о себе. А потому тема приглашения Кокорина в «Химки» не обсуждалась», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Он также выразил сожаление, что у Кокорина не сложилась судьба в клубе из Флоренции.

«Но такова футбольная жизнь, порой одного таланта бывает недостаточно», — заключил экс-форвард московского «Спартака».

31-летний форвард в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее массажист Кокорина сообщил, что в последние месяцы у форварда не было никаких травм.