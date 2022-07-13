Губерниев назвал «Вашингтон» без Овечкина нищебродом

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что без российского форварда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» потеряет свою значимость.

«Невозможно отменить Овечкина. Опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, афиша, имя, публика и касса», — заявил Губерниев в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Он подчеркнул, что без российских игроков экономика Национальной хоккейной лиги (НХЛ) значительно ослабнет.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли клубу «Флорида Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин попал в список разочарований плей-офф НХЛ сезона-2021/22.