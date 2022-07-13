Космическая зарплата в «Зените» не остановила бы Азмуна от перехода в «Байер»

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, почему принял решение перейти в леверкузенский «Байер».
Космическая зарплата в «Зените» не остановила бы Азмуна от перехода в «Байер»
  • Gettyimages.ru

«Дело не в деньгах, я же говорю. Для меня деньги не всё решают. Я хотел для себя чего-то большего. Я хотел играть в Европе», — цитирует Азмуна Sport24.

По словам футболиста, «Зенит» не хотел его отпускать и постоянно предлагал новые контракты с улучшенными условиями.

«Никакой проблемы в этом нет. Медведев мог сделать мне сколько угодно предложений. И я очень его уважаю. Даже сейчас мы иногда переписываемся», — сказал форвард сборной Ирана.

Напомним, что иранский футболист перешёл из «Зенита» в «Байер» в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб Азмун провёл 11 матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее Азмун высказался об условиях работы в леверкузенском «Байере».

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