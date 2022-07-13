Камоцци заявил, что готов вернуться в «Спартак» после ухода Каттани

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Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на уход Луки Каттани с поста спортивного директора московского клуба.
Камоцци заявил, что готов вернуться в «Спартак» после ухода Каттани
  • РИА Новости

«Возвращение? Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну. Это надо спрашивать у него. Если он позвонит мне и попросит о помощи, я не смогу отказать», — приводит слова Камоцци Sport24.

Он также заявил, что не знает причины ухода Каттани, так как с ним не общался на эту тему.

Камоцци работал советником Федуна с декабря 2020 по июнь 2022 года.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Зарема Салихова, супруга Федуна, отреагировала на уход Каттани с должности спортивного директора московского клуба.

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