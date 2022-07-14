Динияр Билялетдинов: спортивным директором «Спартака» в идеале должен стать легенда клуба

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов считает, что московскому «Спартаку» следует назначить на пост спортивного директора клуба бывшего известного футболиста команды.
Динияр Билялетдинов: спортивным директором «Спартака» в идеале должен стать легенда клуба
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«Нужно назначить российского специалиста, в идеале легенду «Спартака». Я не думаю, что это какая-то ключевая должность. Ребята на поле играют, тренер тренирует. А дальше замену найдут», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Экс-полузащитник «Спартака» признался, что не следил за работой Луки Каттани.

«Со «Спартаком» постоянно какая-то история идёт, если честно, устал от этих пертурбаций, реально не слежу за этим сейчас», — добавил Билялетдинов.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Сергей Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Зарема Салихова, супруга Федуна, отреагировала на уход Каттани с должности спортивного директора московского клуба.

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