Динияр Билялетдинов: спортивным директором «Спартака» в идеале должен стать легенда клуба

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов считает, что московскому «Спартаку» следует назначить на пост спортивного директора клуба бывшего известного футболиста команды.

«Нужно назначить российского специалиста, в идеале легенду «Спартака». Я не думаю, что это какая-то ключевая должность. Ребята на поле играют, тренер тренирует. А дальше замену найдут», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Экс-полузащитник «Спартака» признался, что не следил за работой Луки Каттани.

«Со «Спартаком» постоянно какая-то история идёт, если честно, устал от этих пертурбаций, реально не слежу за этим сейчас», — добавил Билялетдинов.

13 июля красно-белые объявили об уходе итальянского футбольного функционера. Каттани занимал должность с 21 декабря 2021 года.

По информации СМИ, бывший вратарь столичного клуба Сергей Ребров будет исполнять обязанности спортивного директора красно-белых до зимы.

Ранее Зарема Салихова, супруга Федуна, отреагировала на уход Каттани с должности спортивного директора московского клуба.