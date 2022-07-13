Sportsnet: Михеев может подписать контракт с «Вашингтоном»

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Автор Sportsnet Эллиотт Фридман высказал мнение, что выходящий на рынок свободных агентов Илья Михеев может продолжить карьеру в «Вашингтон Кэпиталз».
Sportsnet: Михеев может подписать контракт с «Вашингтоном»
  • AP

«Предположение по Михееву — «Вашингтон», — заявил Фридман в своём материале на Sportsnet.

Контракт Михеева с «Торонто» истекает 13 июля. Соглашение было подписано на два года на сумму $3,3 млн.

В регулярном сезоне-2021/22 россиянин провёл 53 матча и набрал 32 (21 + 11) очка.

В канадском клубе дали понять, что хотят обменять права на российского форварда.

«Торонто» в первом раунде плей-офф сезона-2021/22 уступил в семи матчах клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что Михеев намерен остаться в Северной Америке.

 

 

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