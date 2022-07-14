Фигуристы Алиев и Игнатов 15 июля вылетят на сборы в Армению

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Тренер Евгений Рукавицын сообщил, когда чемпион Европы Дмитрия Алиев и бронзовый призер этапа Гран-при Макар Игнатов присоединятся к тренировочному лагерю в Армении. 
Фигуристы Алиев и Игнатов 15 июля вылетят на сборы в Армению
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«Вылетаем 14 июля на сбор в Ереван. Я с юниорами вылетаю завтра в два часа дня. А Дмитрий Алиев и Макар Игнатов присоединятся к нам 15 июля, поскольку завтра будут задействованы в шоу в Нижнем Новгороде», — цитирует Рукавицына ТАСС.

23-летний Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером европейского первенства 2018 года.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020). 

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предстоящий мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

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