Фигуристы Алиев и Игнатов 15 июля вылетят на сборы в Армению

Тренер Евгений Рукавицын сообщил, когда чемпион Европы Дмитрия Алиев и бронзовый призер этапа Гран-при Макар Игнатов присоединятся к тренировочному лагерю в Армении.

«Вылетаем 14 июля на сбор в Ереван. Я с юниорами вылетаю завтра в два часа дня. А Дмитрий Алиев и Макар Игнатов присоединятся к нам 15 июля, поскольку завтра будут задействованы в шоу в Нижнем Новгороде», — цитирует Рукавицына ТАСС.

23-летний Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером европейского первенства 2018 года.

22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).

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