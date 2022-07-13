Отец Агаларова отреагировал на информацию об интересе «Маритиму» к его сыну

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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал информацию о возможном трансфере его сына в португальский «Маритиму».
Отец Агаларова отреагировал на информацию об интересе «Маритиму» к его сыну
  • РИА Новости

«Я думаю, что Газизов больше и лучше знает. Всю информацию, которую я знаю, получаю от него. Ту информацию, которую он даёт, могу подтвердить. Большего сказать не могу. Приоритет для Гамида? Не знаю, если честно. Пока не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Агаларова «Чемпионат».

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. При этом уфимский клуб вылетел в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию, что Агаларов может продолжить карьеру в португальском «Маритиму».

 

 

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