«Зенит» оштрафован на 95 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче за Суперкубок

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) было принято решение оштрафовать «Зенит» на 95 тыс. рублей по итогам матча за Суперкубок России с «Спартаком».

«Зенит» оштрафован на 20 тыс. рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, на 25 тыс. рублей — за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованного баннера, и на 50 тыс. рублей — за действия зрителей, которые поставили под угрозу их жизнь и здоровье, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, что фанаты «Зенита» во время матча за Суперкубок растянули несогласованный с МВД баннер против паспорта болельщика (Fan ID).

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку из-за баннера против Fan ID на матче за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».