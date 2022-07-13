Тим Цзю проведёт поединок с Чарло за четыре чемпионских пояса

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Австралийский боксёр Тим Цзю проведёт бой с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе американцем Джермеллом Чарло за все его пояса.
Тим Цзю проведёт поединок с Чарло за четыре чемпионских пояса
  • Gettyimages.ru

Как сообщает промоутерская компания No Limit в Twitter, поединок состоится 28 января 2023 года.

Джермелл Чарло выиграл 35 из 37 проведённых поединков. На счету 27-летнего боксёра 21 победа (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он является чемпионом мира в первом среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гошеем. За нее он получил $1 млн. Боксёр сохранил право на титул чемпиона мира.

Ранее Глен Дженнингс, менеджер Тима Цзю, сообщил, что его клиент перенёс операцию на обеих руках.

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