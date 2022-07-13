Полузащитник Мартинс объяснил ошибку в тексте о возвращении в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, почему допустил ошибку о возвращении в клуб.

«Я просто хотел показать фанатам, что стараюсь учить русские слова. Но сначала получилась неправильная фраза. Главное, что я не имел в мыслях ничего плохого. Мне нравится в России и в «Спартаке», я люблю Москву», — приводит слова Мартинса пресс-служба клуба.

Напомним, что игрок допустил ошибку и написал в своих социальных сетях: «Я скоро вернусь в задницу». Однако скоро пост был исправлен на «Всё в порядке, я скоро вернусь обратно».

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее пресс-служба «Спартака» выложила видео после ситуации с Мартинсом.