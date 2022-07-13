Источник: Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в римскую «Рому».

Клубы уже начали переговоры по трансферу футболиста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Ранее спортивный директор «Милана» Фредерик Массара отреагировал на информацию об интересе клуба к Миранчуку.