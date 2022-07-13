«Чемпионат»: в высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

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В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения, однако они не будут связаны с владельцем московской команды Леонидом Федуном.
«Чемпионат»: в высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения
  • Legion-Media

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — приводит слова источника «Чемпионат».

27 июня было объявлено, что Федун покидает должность вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Федун занял пост вице-президента компании в 1994 году, а в 2004-м приобрёл контрольный пакет акций «Спартака». По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и завоевал Кубок России. Команду покинул главный тренер Паоло Ваноли. На его место пришёл Гильермо Абаскаль.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможной смене руководителя клуба.

 

 

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