Фигурист Морозов рассказал о будущих танцевальных номерах
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«В конце сезона у нас было два новых показательных — под песню «Сансара» и на музыку Рахманинова, оба мы катаем сейчас в туре», — цитирует Морозова ТАСС.
По его словам, выбор номера, который увидит публика в новом сезоне после соревнований, будет зависеть от настроения.
Напомним, что Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.
Ранее двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков рассказал о сотрудничестве с Тарасовой и Морозовым.