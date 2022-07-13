Фигурист Морозов рассказал о будущих танцевальных номерах

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Российский фигурист Владимир Морозов рассказал, какие номера исполнит с Евгенией Тарасовой в сезоне-2022/23.
Фигурист Морозов рассказал о будущих танцевальных номерах
  • AP

«В конце сезона у нас было два новых показательных — под песню «Сансара» и на музыку Рахманинова, оба мы катаем сейчас в туре», — цитирует Морозова ТАСС.

По его словам, выбор номера, который увидит публика в новом сезоне после соревнований, будет зависеть от настроения.

Напомним, что Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков рассказал о сотрудничестве с Тарасовой и Морозовым.

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