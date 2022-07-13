Источник: защитник «Динамо» Бальбуэна продолжит карьеру в «Коринтиансе»

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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, приостановивший контракт с московским клубом, продолжит карьеру в «Коринтиансе».
Источник: защитник «Динамо» Бальбуэна продолжит карьеру в «Коринтиансе»
  • РИА Новости

Как сообщает Globo Esporte, футболист находится в Парагвае и в скором времени отправится в Бразилию для заключения арендного соглашения с «Коринтиансом» на год.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Бальбуэна присоединился к столичному клубу в 2021 году. В сезоне-2021/22 он провёл за бело-голубых 27 матчей, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на решение Бальбуэны приостановить контракт с московским клубом.

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