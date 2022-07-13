В «Шальке» сообщили, что клуб близок к подписанию контракта с хавбеком «Спартака» Кралом

В «Шальке» отреагировали на информацию о том, что полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал перейдёт в немецкий клуб.

«Это правда, что мы хотим подписать Крала. Вообще, это должен был быть сюрприз, но... Нужно уладить некоторые формальности», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Чешский футболист 1 июля приостановил контракт с красно-белыми до лета 2023 года. Сезон-2021/22 он провёл на правах аренды в «Вест Хэме».

Крал присоединился к «Спартаку» в 2019 году. За московскую команду он провёл 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» отказались от приобретения бывшего защитника «Краснодара» Налдо.