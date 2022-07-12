Защитник Никитин заключил контракт с «Химками»

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Защитник «Уфы» Алексей Никитин продолжит карьеру в подмосковных «Химках».
Защитник Никитин заключил контракт с «Химками»
  • РИА Новости

Футболист заключил контракт с командой из Московской области до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок провёл с «Химками» предсезонные сборы.

Никитин является воспитанником московского ЦСКА. Он выступал за «Енисей», «Амкар» и «Уфу», также его вызывали в молодёжную сборную России. В сезоне-2021/22 в 23 матчах в составе «Уфы» защитник забил два мяча.

Ранее бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о будущем бывшего защитника ЦСКА Юрия Жиркова.

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