СЭ: Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»
- AP
Канадский клуб не намерен делать квалификационное предложение 25-летнему форварду, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт Свечникова с «Виннипегом» заканчивается 13 июля, и он выходит на рынок свободных агентов.
Свечников в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял участие в 72 матчах и набрал 19 (семь шайб + 12 результативных передач) очков.
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину нужно вернуться в КХЛ.