СЭ: Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»

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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников близок к переходу в «Чикаго Блэкхокс».
СЭ: Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»
  • AP

Канадский клуб не намерен делать квалификационное предложение 25-летнему форварду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт Свечникова с «Виннипегом» заканчивается 13 июля, и он выходит на рынок свободных агентов.

Свечников в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял участие в 72 матчах и набрал 19 (семь шайб + 12 результативных передач) очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину нужно вернуться в КХЛ.

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