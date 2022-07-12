СЭ: Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников близок к переходу в «Чикаго Блэкхокс».

Канадский клуб не намерен делать квалификационное предложение 25-летнему форварду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт Свечникова с «Виннипегом» заканчивается 13 июля, и он выходит на рынок свободных агентов.

Свечников в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принял участие в 72 матчах и набрал 19 (семь шайб + 12 результативных передач) очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину нужно вернуться в КХЛ.