Фетисов считает, что Малкину не стоит возвращаться в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в Россию.

«У него ещё есть потенциал игрока, и могу сказать, что в НХЛ такие хоккеисты на вес золота. Малкин — ветеран, который может заполнить и дополнить недостающее звено. Женя — один из лучших игроков современного хоккея», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По его словам, система Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предполагает набор молодых игроков, а подписание ветеранов поможет команде завоевать Кубок Стэнли.

«Думаю, что перспективная команда для выполнения этой цели для Жени найдётся», — заключил Фетисов.

Малкин выйдет на рынок свободных агентов. Контракт 35-летнего форварда с «Питтсбургом» истекает 13 июля.

Российский нападающий был выбран командой из Пенсильвании на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. В этой команде он провёл 981 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 1146 (444 + 702) очков.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение, что нападающему «Питтсбурга» Малкину нужно вернуться в КХЛ.