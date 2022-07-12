«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в первом матче тен Хага

«Манчестер Юнайтед» с крупным счётом обыграл «Ливерпуль» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд), завершилась со счётом 4:0 в пользу МЮ.

Мячи забили Джейдон Санчо (12-я минута), Фред (30-я), Антони Марсьяль (33-я) и Факундо Пельистри (76-я).

Победа над «Ливерпулем» стала первой для Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» в первом туре чемпионата Англии 6 августа сыграет на выезде с «Фулхэмом», МЮ на следующий день примет «Брайтон».

Ранее сообщалось, что футболистам «Тоттенхэма» стало плохо во время тренировки в Южной Корее.