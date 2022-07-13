Ротенберг: Брагин максимально эффективен в работе с молодёжью СКА
- РИА Новости
«Важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности консультанта-селекционера займётся поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодёжью он максимально эффективен», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
Он признался, что СКА начал работу по усилению команды и анализу прошедшего сезона буквально сразу после заключительной игры чемпионата. Ротенберг подчеркнул, что такая работа ведётся в ежедневном режиме — это касается как игроков, так и тренеров.
Ротенберг 12 июля объявил об окончании формирования тренерского штаба клуба на сезон-2022/23. Брагин в него не вошёл, он стал советником главного тренера.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.