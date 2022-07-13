Ротенберг: Брагин максимально эффективен в работе с молодёжью СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что Валерий Брагин будет заниматься поиском новых хоккеистов для команды.

«Важна роль Валерия Брагина, который как раз на должности консультанта-селекционера займётся поиском новых талантов, ведь именно в работе с молодёжью он максимально эффективен», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Он признался, что СКА начал работу по усилению команды и анализу прошедшего сезона буквально сразу после заключительной игры чемпионата. Ротенберг подчеркнул, что такая работа ведётся в ежедневном режиме — это касается как игроков, так и тренеров.

Ротенберг 12 июля объявил об окончании формирования тренерского штаба клуба на сезон-2022/23. Брагин в него не вошёл, он стал советником главного тренера.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.