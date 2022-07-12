СЭ: «Спартак» заинтересован в подписании экс-защитника «Краснодара» Налдо

Короткая ссылка
Бразильский футболист Налдо может продолжить карьеру в «Спартаке».
СЭ: «Спартак» заинтересован в подписании экс-защитника «Краснодара» Налдо
  • AP

«Спартак» близок к подписанию бразильского защитника Налдо, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бразилец выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17.

На данный момент футболист является свободным агентом. Последним клубом защитника являлся «Антальяспор». Он выступал за него с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 Налдо провёл 38 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил группу «Би-2» и певицу МакSим, которые выступили на матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить