СЭ: «Спартак» заинтересован в подписании экс-защитника «Краснодара» Налдо

Бразильский футболист Налдо может продолжить карьеру в «Спартаке».

«Спартак» близок к подписанию бразильского защитника Налдо, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бразилец выступал за «Краснодар» в сезоне-2016/17.

На данный момент футболист является свободным агентом. Последним клубом защитника являлся «Антальяспор». Он выступал за него с 2020 по 2022 год. В сезоне-2021/22 Налдо провёл 38 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил группу «Би-2» и певицу МакSим, которые выступили на матче за Суперкубок России с «Зенитом».