Джикия: респект Лёве «Би-2» и МакSим, которые показали свою любовь к «Спартаку»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил группу «Би-2» и певицу МакSим, которые выступили на матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:4).

«Респект Лёве «Би-2» и МакSим, которые, как и мы, были на поле против стадиона и принципиально сохранили верность красно-белым цветам и показали свою любовь к клубу!» — написал Джикия в социальных сетях.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Джикия поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку после поражения в матче за Суперкубок.

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