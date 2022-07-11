Федерер намекнул на завершение карьеры

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер дал понять, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.
Федерер намекнул на завершение карьеры
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«Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис», — цитирует 20-кратного победителя турниров Большого шлема Algemeen Dagblad.

Он добавил, что теперь будет радоваться мелочам: правильным поступкам сына и хорошим оценкам дочери.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счёту швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее Федерер заявил, что надеется ещё раз сыграть на Уимблдоне.

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