Федерер намекнул на завершение карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер дал понять, что, скорее всего, завершит спортивную карьеру.

«Я люблю побеждать, но если больше не можешь соревноваться на высоком уровне, то стоит остановиться. Я не думаю, что мне нужен теннис», — цитирует 20-кратного победителя турниров Большого шлема Algemeen Dagblad.

Он добавил, что теперь будет радоваться мелочам: правильным поступкам сына и хорошим оценкам дочери.

Федерер провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На счёту швейцарского теннисиста 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее Федерер заявил, что надеется ещё раз сыграть на Уимблдоне.