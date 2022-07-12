Депутат Пайкин: новый сезон РПЛ даст возможность российским игрокам проявить себя

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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин считает, что новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) даст возможность проявить себя российским футболистам и тренерам.
Депутат Пайкин: новый сезон РПЛ даст возможность российским игрокам проявить себя
  • РИА Новости

«Количество легионеров среди тренеров и капитанов команд за последние два года сократилось вдвое. А значит, у отечественных футболистов и тренеров больше возможностей показать себя, и предстоящий чемпионат даёт им такой шанс», — цитирует Пайкина ТАСС.

Он выразил надежду, что «соревнования не будут омрачены скандалами совсем неспортивного свойства».

«Уверен, что предстоящий чемпионат станет ярким спортивным событием, которого с нетерпением ждёт многомиллионная армия болельщиков этой народной игры», — заключил депутат.

Сезон РПЛ-2022/23 стартует 15 июля матчем «Химки» — «Зенит».

Ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, когда начнётся национальный чемпионат по футболу сезона-2022/23. 

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