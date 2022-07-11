Четырёхкратную олимпийскую чемпионку Байлз в самолёте перепутали с ребёнком

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз рассказала о забавном случае в самолёте.
Четырёхкратную олимпийскую чемпионку Байлз в самолёте перепутали с ребёнком
  • Gettyimages.ru

«Стюардесса пыталась дать мне книжку-раскраску, когда я садилась в самолёт. Сказала ей: «Нет, не нужно, мне 25 лет». Другая стюардесса дала мне мимозу, так что мы в расчёте», — написала Байлз в социальных сетях.

Рост 19-летней спортсменки составляет 142 см. На счету Байлз четыре золотые, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Ранее олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина рассказала, как отнеслась к истории с Симоной Байлз, завершившей карьеру.



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