В «Пари НН» рассказали, как в клубе проходит оформление Fan ID
- РИА Новости
«Да, я уже получил Fan ID. Всё оформил достаточно быстро. Вся команда, персонал, администрация и офис тоже оформляют, пока никаких проблем не было. Время нахождения в МФЦ у всех примерно пять — семь минут. Все заедут в МФЦ и всё сделают», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».
Согласно закону проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее жена Валерия Карпина рассказала, с какими проблемами столкнулась при оформлении Fan ID.