Лепс: надеюсь, что ЦСКА поправит результаты с приходом Федотова

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Заслуженный артист России и болельщик ЦСКА Григорий Лепс выразил надежду, что клуб сможет поправить результаты с приходом Владимира Федотова на пост главного тренера.
Лепс: надеюсь, что ЦСКА поправит результаты с приходом Федотова
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Знаете, я болею за ЦСКА, но уважаю любой спортивный клуб. Очень надеюсь, что ЦСКА поправит свои результаты с приходом Федотова. Вообще, я надеюсь, что любой наш клуб сможет конкурировать с английскими, испанскими, — у нас всё для этого есть», — цитирует Лепса ТАСС.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее народный артист и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

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