Кафельников: Россия и Казахстан в равной степени имеют отношение к успеху Рыбакиной

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказал мнение, что вклад в победу Елены Рыбакиной на Уимблдоне в равной степени внесли российская и казахстанская федерации тенниса.

«Безусловно, первые шаги в теннисе и азы она постигала в России, именно здесь её научили перебрасывать мяч через сетку. Однако, когда дошло дело до финансовой составляющей, казахстанская федерация ей помогла, этого отрицать нельзя. Поэтому и российская, и казахстанская стороны в равной степени имеют отношение к этому успеху», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Теннисистка родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на слова о минимальных заслугах организации в успехе Рыбакиной.