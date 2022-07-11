Экс-тренер Карацева назвал бездоказательными обвинения в договорных матчах

Короткая ссылка
Бывший тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык отреагировал на информацию об участии подопечного в договорных матчах.

«Немцы опубликовали бездоказательные обвинения. Лучше бы эти журналисты оценили результат, который у нас с Асланом был в 2021 году. Он тренировался с утра до ночи», — цитирует Яцыка ТАСС.

По информации СМИ, 28-летний теннисист участвовал в пяти договорных матчах. Последний случай, когда мог пройти такой матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире в дуэте с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о возможном участии теннисиста Карацева в договорных матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить