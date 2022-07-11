Экс-тренер Карацева назвал бездоказательными обвинения в договорных матчах

Бывший тренер российского теннисиста Аслана Карацева Егор Яцык отреагировал на информацию об участии подопечного в договорных матчах.

«Немцы опубликовали бездоказательные обвинения. Лучше бы эти журналисты оценили результат, который у нас с Асланом был в 2021 году. Он тренировался с утра до ночи», — цитирует Яцыка ТАСС.

По информации СМИ, 28-летний теннисист участвовал в пяти договорных матчах. Последний случай, когда мог пройти такой матч, выявлен на турнире ATP в Штутгарте в 2022 году. В парном турнире в дуэте с израильтянином Джонатаном Эрлихом россиянин уступил канадцу Денису Шаповалову и Рохану Бопанне из Индии.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о возможном участии теннисиста Карацева в договорных матчах.