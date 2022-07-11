Цорн: «Локомотив» в новом сезоне будет бороться за чемпионство и Кубок России

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

«Задачи на сезон для «Локомотива» должны быть максимальные. Мы надеемся на лучший результат, чем в прошлом сезоне. Хотим бороться за титул — неважно, кубок это или чемпионат», — цитирует Цорна Sport24.

Напомним, что «Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на шестой позиции. Чемпионом стал «Зенит». Московскую команду возглавляет Йозеф Циннбауэр. Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Борис Ротенберг рассказал о травме колена, из-за которой не мог играть в футбол длительное время.