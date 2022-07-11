Знаменитый бразильский болельщик Савойя попросил гражданство у Путина
Во время матча Савойя обратился к Владимиру Путину.
«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», — заявил бразилец.
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Ранее Иван Краско обратился к болельщикам «Зенита», освиставшим группу «Би-2».