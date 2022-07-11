Знаменитый бразильский болельщик Савойя попросил гражданство у Путина

Бразильский болельщик Томер Савойя посетил матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и «Спартака».

Во время матча Савойя обратился к Владимиру Путину.

«Владимир Владимирович, братан, от души, подарите мне гражданство, пожалуйста, братуха», — заявил бразилец.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее Иван Краско обратился к болельщикам «Зенита», освиставшим группу «Би-2».