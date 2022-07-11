«Колорадо» официально заключил трёхлетний контракт с Георгиевым

Короткая ссылка
В «Колорадо Эвеланш» официально объявили о подписании трёхлетнего контракта с российским вратарём Александром Георгиевым.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Георгиев перешёл в «Колорадо» из «Нью-Йорк Рейнджерс», где в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 129 матчей, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Российский голкипер перешёл в «Рейнджерс» летом 2017 года из чемпионата Финляндии.

Ранее генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик заявил, что клуб рассчитывает на Георгиева как на стартового вратаря команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить