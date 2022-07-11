«Колорадо» официально заключил трёхлетний контракт с Георгиевым
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Георгиев перешёл в «Колорадо» из «Нью-Йорк Рейнджерс», где в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 129 матчей, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Российский голкипер перешёл в «Рейнджерс» летом 2017 года из чемпионата Финляндии.
Ранее генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик заявил, что клуб рассчитывает на Георгиева как на стартового вратаря команды.