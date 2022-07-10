Цорн ответил на вопрос, начал ли «Локомотив» оформление Fan ID

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об оформлении клубом паспорта болельщика (Fan ID).

«На сегодняшний день мы ничего не оформляли», — цитирует Цорна Sport24.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о введении Fan ID.