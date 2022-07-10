Цорн ответил на вопрос, начал ли «Локомотив» оформление Fan ID

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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался об оформлении клубом паспорта болельщика (Fan ID).

«На сегодняшний день мы ничего не оформляли», — цитирует Цорна Sport24.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением о введении Fan ID.

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